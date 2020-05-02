Футбол

Министр спорта рассказал об условиях возобновления РПЛ

09:52, 02 мая 2020
Олег Матыцин Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, при каких условиях может быть доигран сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).

Министерство спорта ждёт от Российского футбольного союза (РФС) предложения по протоколу организации игр без зрителей.

Организаторы должны гарантировать обеспечение всех требований, которые предъявит Роспотребнадзор. Если в ближайшее время в мае мы это согласуем, если не будет категорического запрета со стороны и федеральных, и региональных регулирующих органов, и если мы получим согласования со стороны соответствующих органов на въезд иностранных спортсменов и обеспечение их карантина, тогда, наверное, проведение соревнований будет возможно, — цитирует Матыцина РИА Новости.

Ранее руководство РПЛ и РФС обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20. РПЛ предложила командам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня, писал NEWS.ru.

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