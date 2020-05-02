Министр спорта рассказал об условиях возобновления РПЛ

https://static.news.ru/photo/e679a99a-8c42-11ea-828e-fa163e074e61_660.jpgОлег МатыцинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, при каких условиях может быть доигран сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).
Министерство спорта ждёт от Российского футбольного союза (РФС) предложения по протоколу организации игр без зрителей.
Организаторы должны гарантировать обеспечение всех требований, которые предъявит Роспотребнадзор. Если в ближайшее время в мае мы это согласуем, если не будет категорического запрета со стороны и федеральных, и региональных регулирующих органов, и если мы получим согласования со стороны соответствующих органов на въезд иностранных спортсменов и обеспечение их карантина, тогда, наверное, проведение соревнований будет возможно, — цитирует Матыцина РИА Новости.
Ранее руководство РПЛ и РФС обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20. РПЛ предложила командам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня, писал NEWS.ru.