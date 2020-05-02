Министр спорта рассказал об условиях возобновления РПЛ

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Министр спорта Олег Матыцин рассказал, что Россия подтвердила все гарантии по поводу проведения матчей чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге, они будут направлены в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Никаких сомнений относительно гарантий нет, они полностью подтверждены и будут направлены, — цитирует Матыцина РИА Новости. Он также отметил, что со стороны Минспорта в этом плане нет никаких возражений. УЕФА...