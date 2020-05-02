Вице-президент ФИФА и глава КОНКАКАФ канадец Виктор Монтальяни выступил с инициативой. Он предложил изменить формат проведения футбольных сезонов в 2021 году на систему «весна — осень».
В Америке уже проводится сезон в течение календарного года. Возможно, это же решение стоит использовать в Европе и Африке. Не стоит отбрасывать эту идею с учётом зимнего чемпионата мира, — заявил вице-президент ФИФА.
На сегодняшний день по такой системе проводятся соревнования в Ирландии и нескольких постсоветских странах.
Как ранее информировал NEWS.ru, ФИФА создала рабочую группу для борьбы с коронавирусом.
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