https://static.news.ru/photo/61552f7e-6937-11ea-b618-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о создании рабочей группы, которая будет следить за развитием ситуации с распространением коронавируса.

Она будет следить за ситуацией и тесно сотрудничать для согласования общего подхода к устранению последствий пандемии. В её состав войдут представители конфедераций ФИФА, сообщает пресс-служба организации.

Ранее УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы — 2020 на один год из-за распространения коронавируса. Европейское первенство пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года, писал NEWS.ru.

ФИФА также приняла решение перенести клубный чемпионат мира, который должен был пройти с 17 июня по 4 июля 2021 года в Китае.