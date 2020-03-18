Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о создании рабочей группы, которая будет следить за развитием ситуации с распространением коронавируса.
Она будет следить за ситуацией и тесно сотрудничать для согласования общего подхода к устранению последствий пандемии. В её состав войдут представители конфедераций ФИФА, сообщает пресс-служба организации.
Ранее УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы — 2020 на один год из-за распространения коронавируса. Европейское первенство пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года, писал NEWS.ru.
ФИФА также приняла решение перенести клубный чемпионат мира, который должен был пройти с 17 июня по 4 июля 2021 года в Китае.
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