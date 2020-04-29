Не успели мы оправиться от новостей об отмене футбольного сезона в Нидерландах из-за коронавируса, как взорвалась новая бомба. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил с заявлением о том, что «крупные спортивные соревнования, где собираются более пяти тысяч человек, не проводятся до сентября». По его словам, сезон-2019/20 во всех видах спорта, включая футбол, закончен. Таким образом, мы лишились первого топ-чемпионата. Что будет с Лигой 1 (высший дивизион. — NEWS.ru) и не станет ли пример французов призывом к действию для остальных первенств, разбирается NEWS.ru.

Еврокубки

Матчи Лиги 1 были приостановлены 13 марта. К тому времени было сыграно 28 туров из 38. Лидером чемпионата был «ПСЖ», опережавший «Марсель» на 12 очков.

Представители футбольных лиг Франции ещё несколько недель назад продумывали план возвращения футбола после эпидемии COVID-19. Однако государство вынудило чиновников сменить вектор работы: вместо обсуждения дат рестарта чемпионата пришлось формировать критерии по распределению мест в еврокубках и зоне вылета.

Всего на данное время есть три варианта развития событий. Первый — распределение по среднему количеству очков за игру:

Лига чемпионов — «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн» (квалификационный раунд);

Лига Европы — «Лилль», «Реймс» и «Ницца»;

зона стыковых матчей — «Амьен» и «Тулуза»

Второй вариант — распределение мест по текущей таблице:

Лига чемпионов — ПСЖ, «Марсель» и «Ренн» (квалификационный раунд);

Лига Европы — «Лилль», «Лион» и «Монпелье»;

Зона вылета — «Амьен» и «Тулуза»

Третий вариант — распределение мест по итогам первого тура. Разрабатывая этот вариант, чиновники, кажется, отталкивались не только от равного количества игр, но и от того, что все команды успели провести по матчу с лидерами чемпионата.

Лига чемпионов — «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн» (квалификационный раунд);

Лига Европы — «Лилль», «Нант» и «Реймс»;

зона вылета — «Ним» и «Тулуза».

Сейчас нет понимания, к какому именно решению придут футбольные власти Франции. На 30 апреля назначено собрание лиги, где будут утверждены все вопросы.

По предварительным данным, выбор хотят сделать в пользу второго варианта. Также говорят о том, что традиционный стыковой матч между командой, занимающей 18 место в турнирной таблице Лиги 1 и клубом, который идёт на третьем месте в Лиге 2, будет отменён. Но опять-таки всё определится только 30 апреля.

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Что будет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Также пока неизвестно, признают ли «ПСЖ» чемпионом, но вряд ли этот вопрос парижан сейчас интересует больше всего. Запрет на массовые мероприятия во Франции может повлиять на выступление «Пари Сен-Жермен» в еврокубках. Как известно, подопечные Томаса Тухеля продолжают борьбу в Лиге чемпионов, возобновление которой планируется в августе.

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи намерен продолжить выступления в финальной части розыгрыша еврокубка, даже если команде придётся провести матчи в другой стране.

Как это решение скажется на остальных лигах

Такое жёсткое и, как некоторые эксперты отмечают, поспешное решение может повлиять и на остальные лиги, которые мечтают вернуть футбол. Мотив этих «мечтателей» очевиден. Возобновление сезона позволит хоть как-то спасти финансовое положение, ведь есть контракты с ТВ, поэтому довести до конца сезон нужно. Это не говорит о том, что в той же Англии, Германии, Испании и Италии все согласны с этим решением. Как сторонников, так и противников очень много.

В частности, президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас осудил решение французских властей.

Работать на фабрике опаснее, чем играть без зрителей, соблюдая протоколы Ла Лиги. Контролируемая и безопасная экономическая деятельность важна для возрождения, поскольку в противном случае очень важные экономические секторы могут исчезнуть, и это может произойти с профессиональным футболом. До заседания исполнительного комитета, которое состоится 27 мая, ещё есть время для того, чтобы представить свои планы. Можно возобновить сезон до конца июня. На мой взгляд, Франция приняла поспешное решение. В Европе есть и другие страны, кроме Испании, которые собираются играть. Они уже начинают возобновлять мероприятия. Например, Германия, — заявил Тебас.

При этом есть и противоположные точки зрения. Недавно ультрас итальянского футбольного клуба «Дженоа» осудили деятельность футбольных чиновников и призвали отменить все матчи. В Англии футболисты выступили против поспешного возвращения к тренировочному процессу. А возобновление чемпионата Германии, которое было изначально запланировано на 9 мая, вновь, скорее всего, перенесут.

Как вы видите, сомнения, недовольства и колебания в отношении возобновления сезона проявляются на разных уровнях. Учитывая пример Франции, многие впоследствии могут задаться вопросом: а почему мы не можем пойти по такому пути? И действительно, почему?