Мутко: расширение РПЛ — абсолютная глупость

https://static.news.ru/photo/3f5aba52-8d2b-11ea-a4b6-fa163e074e61_660.jpg Виталий Мутко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-министр спорта и бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко негативно отреагировал на возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.

Разговоры о расширении РПЛ до 18 команд — абсолютная глупость. Кем вы собрались расширять лигу? Это ненужные шараханья. В целом я за, 18 клубов — оптимальное количество, должно быть больше матчей. Но для этого нужны экономические предпосылки. Нам бы в 16 удержаться, — цитирует Мутко «Чемпионат».

Ранее руководство РПЛ и РФС обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20. РПЛ предложила командам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня, писал NEWS.ru.