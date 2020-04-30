Александр Ширко, известный в прошлом форвард московского «Спартака» и сборной России, ныне возглавляющий детско-юношескую школу подмосковного клуба «Химки», в эксклюзивном интервью NEWS.ru высказал свою точку зрения по поводу приостановленного футбольного сезона, а также рассказал об организации рабочего процесса в режиме самоизоляции и взаимодействии с главным тренером «Химок» Сергеем Юраном.

«Если начать в нюансах копаться, можно наковырять много неприятных вещей»

— В последние дни всё чаще высказываются мнения, что прерванный футбольный сезон в России следует завершить досрочно, без доигрывания оставшихся матчей. На ваш взгляд, это верное решение?

— Прежде всего нужно исходить из того, что пока совсем непонятна ситуация с карантином в стране: никто не знает, когда его отменят. Поэтому нет смысла гадать, какое решение в отношении приостановленного сезона было бы правильным. Если же говорить конкретно о Футбольной национальной лиге (ФНЛ), в которой выступают «Химки», игроки уже вынужденно отдыхают месяца полтора. Конечно, всем им раздали программу тренировочных занятий, но очевидно, что это неполноценная работа. У футболистов нет возможности работать с мячом на поле и в команде. Так что полтора месяца без футбола — это слишком значительный срок, чтобы сейчас всем сразу броситься в бой и продолжать сезон. Поэтому мне кажется, что оптимальным было бы решение не возобновлять чемпионат ФНЛ, а спокойно дождаться отмены карантина и войти в новый сезон, дав командам возможность хорошо к нему подготовиться.

— Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предлагает сценарий с возвращением к активным индивидуальным занятиям с 15 мая, тренировочными сборами на клубных базах — с конца последнего весеннего месяца и возобновлением чемпионата в заключительной декаде июня. Насколько такой вариант осуществим вообще для российского футбола?

— Но ведь пока нет никакой гарантии, что с 15 мая режим самоизоляции будет ослаблен. Если этого не произойдёт, то и все остальные сроки могут сдвинуться на неопределённое время. Нам никто не может заранее сказать, что к середине мая ситуация с эпидемией станет настолько благоприятной, что всех нас сразу выпустят с карантина. И даже если будет принято решение об ослаблении режима самоизоляции, это наверняка будет происходить поэтапно и по-разному в различных регионах страны, поскольку везде ситуация может быть разной.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, нужно учитывать, что футбол — игра командная, и здесь в каждом матче и тренировочном занятии задействовано не так уж мало людей. Поэтому, на мой взгляд, первыми в нормальный рабочий режим будут возвращаться люди тех профессий, которые предусматривают совместную работу малочисленными группами.

Ещё одна проблема — места для тренировочных сборов. Многие базы сейчас перепрофилированы под медицинские стационары, госпитали или приспособлены для временного проживания врачей. Поехать на сборы никуда нельзя — всё закрыто. Опять же многим клубам нужно решать проблему возвращения иностранных игроков, уехавших на время карантина за рубеж, к себе на родину. Неизвестно, в каком состоянии сейчас поля на футбольных аренах, как за ними ухаживали в период карантина.

В общем, как видите, есть множество нюансов, которые серьёзно осложняют возобновление сезона. Поэтому, наверное, не стоит суетиться и сильно куда-то гнать, чтобы за короткое время доигрывать прерванный чемпионат, а затем практически без паузы начинать новый.

— У сторонников досрочного «обнуления» сезона в ФНЛ, которое 30 апреля произошло официально, есть два весомых довода: во-первых, в чемпионате осталось провести 11 туров, а не 8, как в РПЛ, и их труднее втиснуть в предлагаемые сроки доигрывания сезона; во-вторых, география второго по рангу дивизиона значительно шире, чем премьер-лиги, и в регионах от Калининграда до Владивостока может быть различная эпидемиологическая ситуация, затрудняющая возвращение к нормальной футбольной жизни. Вы с этими тезисами согласны?

— Разумеется. Это только так кажется, что если нам сказали, что 15 мая карантин снимают, то сразу все побегут играть в футбол. В той же Москве, как нам говорят, плато пандемии вот-вот наступит, а в каких-то других регионах до пика распространения вируса ещё далеко. А где-то обстановка уже нормализовалась. Но стоит команде прилететь в регион с неблагоприятной ситуацией — и мы можем столкнуться с новой вспышкой заболеваний, всё пойдёт по второму кругу. Если начать в этих нюансах копаться, можно наковырять много разных неприятных вещей. Поэтому вопрос целесообразности возобновления этого сезона стоит очень остро.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Есть резон довести до конца розыгрыш Кубка страны»

— Если сезон решат завершить досрочно, из премьер-лиги никто не будет вылетать, и её почти наверняка придётся расширять до 18 клубов. Вы наверняка будете рады такому решению, поскольку «Химки», идущие на втором месте в ФНЛ, ждёт повышение в классе. Но как в целом подводить итоги незавершённого сезона, по каким критериям распределять места во всех лигах?

— Сложный вопрос. Нужно дождаться официального решения: будет ли расширяться РПЛ, кто выходит в премьер-лигу и так далее. Да, «Химки» на данный момент занимают второе место в ФНЛ, но мы готовы к любому решению футбольных властей. Понятно, что случилась форс-мажорная ситуация, и все решения будут приниматься с учётом этих обстоятельств.

— Со спортивной точки зрения «Химки» готовы играть в премьер-лиге?

— Достаточно посмотреть не только на выступление подмосковной команды в чемпионате страны, но и на её выход в полуфинал Кубка России. Конечно, нужно сделать поправку на то, что «Химки» не встречались на предыдущих стадиях с клубами из топ-5 РПЛ, но и в противостояниях с более скромными соперниками команда выглядела достойно. Считаю, что «Химки» сейчас обладают неплохим составом, сыгранность и опыт игроков которого позволяют играть и на более высоком уровне, то есть в премьер-лиге.

— Кстати, о Кубке России. Вы ратуете за досрочное завершение сезона — но ведь в таком случае «Химки» теряют возможность побороться за этот трофей. Или есть надежда на то, что нынешний розыгрыш Кубка страны будет доигран уже по ходу следующего сезона?

— В нынешнем розыгрыше Кубка осталось провести четыре матча: отложенный четвертьфинал, в котором как раз должен определиться следующий соперник «Химок», два полуфинала и финал. Здесь задействовано не так много команд, поэтому, на мой взгляд, этот розыгрыш следует довести до конца при любом сценарии, даже если будет принято решение завершить нынешний сезон. Возможно, следует провести эти игры перед началом следующего чемпионата: там нет дальних перелётов, и эта доигровка не займёт много времени. Думаю, есть логика в том, чтобы затраченные командами усилия на участие в этом турнире не пропали зря на заключительной стадии. Кроме того, нужно помнить о том, что победитель Кубка получает право играть в групповом турнире Лиги Европы. Поэтому есть резон довести до конца этот розыгрыш Кубка страны.

fckhimki.com

— Ещё один вопрос о последствиях досрочного завершения сезона. Как уже говорилось, в таком случае РПЛ придётся расширить до 18 клубов. Но не роет ли российский футбол себе яму, увеличивая число команд в элитном дивизионе, когда тяжёлая экономическая ситуация в стране из-за пандемии может вообще поставить крест на существовании некоторых футбольных клубов?

— Ситуация действительно сложная. Но я думаю, что при принятии именно этого решения — о расширении РПЛ — руководство лиги будет очень тщательно изучать возможности каждого клуба и требовать финансовые гарантии от спонсоров, региональных властей. Сейчас действительно и многие клубы премьер-лиги оказались в непростой финансовой ситуации — что уж говорить о представителях ФНЛ! Поэтому здесь будут важны взвешенные решения. Но опять же необходимо дождаться отмены карантина, чтобы жизнь и футбол вернулись на привычные рельсы. Возможно, ситуацию удастся оперативно нормализовать, и спонсоры смогут предоставить гарантии тем клубам, которые намерены претендовать на место в РПЛ.

— В середине сезона руководство «Химок» рассталось с главным тренером Андреем Талалаевым как раз по причине «трезвой оценки» собственных возможностей, негласно отказавшись от задачи выхода в премьер-лигу. Однако сменивший Талалаева столь же амбициозный Сергей Юран продолжил начатое предшественником дело и не позволил подмосковной команде выпасть из дуэта лидеров чемпионата. Появятся ли у «Химок» те самые финансовые гарантии для выступления в РПЛ, если команда — по спортивному ли принципу или путём расширения премьер-лиги — попадёт в элитный дивизион?

— Снова повторюсь: давайте дождёмся официального решения, после чего руководители клуба и области наверняка соберутся и обсудят дальнейшие действия. По спортивному принципу даже и говорить нечего: «Химки» своей игрой и турнирным положением всё доказали. А вопрос о финансировании клуба, разумеется, будет рассмотрен, если выход в РПЛ будет окончательно оформлен.

fckhimki.com

«Больше волнений вызывают спортивные вопросы, нежели финансовые»

— В нынешней экономической ситуации всем тяжело выживать — нет ли угрозы закрытия футбольной школы «Химок»?

— Вы сейчас какие-то страшные слова сказали... Нет, надеюсь, такой угрозы быть не должно. У нас занимаются порядка 800 детей, и я просто не представляю, что должно случиться, чтобы было принято решение закрыть школу, существующую уже много лет. Понятно, что весь спорт — и муниципальный, и областной — переведён на карантин, но школа продолжает функционировать в удалённом формате, все тренеры работают.

— С сохранением полной зарплаты?

— Да, никаких сокращений зарплаты в нашей школе не было. Мы в большей степени озабочены тем, что в это время уже должны были начать играть, участвовать в турнирах по разным возрастам, но пока нет такой возможности. Предстоит определиться, какие соревнования будут перенесены и на какие сроки, в каком формате они будут проводиться. Так что больше волнений вызывают спортивные вопросы, нежели финансовые.

— Как строится работа футбольной школы на карантине?

— Тренеры дают своим подопечным различные тренировочные программы в зависимости от возраста ребят и требуемого объёма нагрузок. Затем контролируют этот процесс, получают от юных футболистов отчёты о проделанной работе, фото- и видеоматериалы. Проводятся и видеоуроки в режиме онлайн. Понятно, что ни у кого подобного опыта дистанционной работы ранее не было, поэтому единой отлаженной методики таких занятий нет. Наверное, обучать и подсказывать по видео можно без проблем только в области кулинарии, а в спорте неминуемы определённые сложности. Кто-то из ребят находится дома, в квартире, сидит в четырёх стенах, кто-то смог уехать на дачу и имеет возможность выйти позаниматься на лужайку. Одни правильно и добросовестно выполняют все задания тренера, другие иногда позволяют себе филонить. Так что одного рецепта проведения занятий в удалённом режиме не существует. Но главное, что мы можем давать детям программу занятий, контролировать её выполнение и получать обратную связь.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— А ваш рабочий день в условиях самоизоляции как выглядит?

— Если тренеры отслеживают работу детей, то я контролирую работу тренеров (улыбается). С помощью методического отдела. Плюс мы на постоянной связи со спорткомитетом Химок, постоянно решаем возникающие вопросы, ведём отчётную документацию. Вели подготовку к майским праздникам, готовились с тренерами и юными футболистами к акции «Бессмертный полк», которую, к сожалению, в привычном формате пришлось отменить. Шла подготовка и к субботникам, и к турнирам для самых юных игроков, приуроченным к Первомаю и Дню Победы. Сейчас готовимся поздравлять ветеранов — в волонтёрском движении тоже стараемся принимать участие. Так что жизнь в нашей школе кипит, невзирая ни на какие ограничения.

Постоянно общаюсь с Юраном на разные темы

— Как проводите свободное время в самоизоляции?

— Извините, в компьютерные игры, как многие нынешние футболисты, не играю (улыбается). Мне это абсолютно неинтересно. Вечером перед сном могу посмотреть фильм. А днём перемежаю работу и занятия с ребёнком — помогаю делать уроки. Я живу в своём доме, поэтому есть возможность ежедневно делать физические упражнения на свежем воздухе, не нарушая режим самоизоляции.

— Главный тренер «Химок» Сергей Юран проявляет интерес к вашей работе, наблюдает за юными воспитанниками футбольной школы, которые через некоторое время могут стать профессиональными игроками подмосковной команды?

— Знаете, он просто не успел это сделать. Сразу после назначения на должность главного тренера Юрану пришлось погрузиться в дела команды и постараться не сбавлять обороты, которые «Химки» набрали в первой части сезона. Тем более что в Кубке России удалось продвинуться до полуфинальной стадии. А затем случилась эта вынужденная пауза в чемпионате... Но мы, несомненно, вернёмся к этой практике, когда наши юные воспитанники приходят на игры и тренировки основной команды, а профессиональные футболисты наносят ответные визиты и проводят мастер-классы для ребят. Уверен, что неформальное общение между игроками и воспитанниками нашей школы продолжится после того, как мы вернёмся после карантина к нормальной жизни. И Сергей Николаевич, как только выстроит всю работу в тренерском штабе «Химок» под себя, наверняка будет частым гостем на занятиях в клубной школе. Тем более что я уже не раз бывал на тренировках главной команды, и мы постоянно общались с главным тренером на разные темы.

— Юран любит повторять, что при равных условиях предпочтёт иностранному игроку собственного воспитанника, если только легионер классом не выше на голову. При нынешних непростых экономических условиях многие клубы будут вынуждены сократить затраты на приобретение футболистов с нероссийскими паспортами. Возможна ли ситуация, что «Химки» будут практически полностью комплектовать состав собственными воспитанниками, как другой клуб ФНЛ — «Чертаново»?

— Давайте не будем лукавить: понятие «собственные воспитанники» применительно к «Чертаново» всё-таки условное. Многих ребят они собирают и по Московской области, и даже за её пределами, поскольку имеют специализированный интернат. Конечно, у нас тоже стоит задача готовить ребят, занимающихся в школе, для молодёжной команды «Химок». Естественно, хотелось бы, чтобы многие из них дорастали и до основного состава. Вот и сейчас пять-шесть ребят выпускного возраста — футболистов 2002 года рождения — передали в химкинскую «молодёжку». У них есть хорошие задатки, а теперь и прекрасная возможность проявить себя и вырасти в качественных футболистов.