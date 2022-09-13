Ведущая «Матч ТВ» рассказала, в каком случае придет на стадион в белье Ведущая «Матч ТВ» рассказала, в каком случае придет на стадион в белье

Фото: Кадр из видео «Матч ТВ»

Олеся Серегина

Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина назвала условие, при котором придет на «РЖД Арену» в нижнем белье. Она является болельщицей «Локомотива».

Если «Локо» обыграет «Зенит» больше чем в два мяча — приду в нижнем белье на стадион. Это моя мотивация игрокам выложиться на максимум. Надо ставить достойные цели, даже если сейчас это кажется нереальным. В футбольном мире случается всякое. Я приду в нижнем белье — хороший стимул футболистам выиграть наконец-то, — приводит слова журналистки «РБ Спорт».

Серегина добавила, что белье у нее красивое. А кризис в «Локомотиве» достиг дна, от которого можно оттолкнуться, уверена девушка.

Матч «Локомотива» с «Зенитом» в рамках Российской премьер-лиги состоится 8 апреля 2023 года. После девяти туров нынешнего сезона «Локомотив» с 9 очками идет на 11-м месте, Зенит лидирует с 23 баллами.

В 2021 году Олеся Серегина рассказала о том, как съездила к мужу на свидание в тюрьму, где ее заставили снять платье при обыске.