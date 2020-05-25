ВЭБ ищет иностранных инвесторов для ЦСКА

https://static.news.ru/photo/0262d244-9e68-11ea-8bb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов признался, что госкорпорация совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) начала прорабатывать возможность привлечения зарубежных инвесторов для футбольного клуба ЦСКА (Москва).

Договорились с «Почтой России» о размещении их офиса в бизнес-центре «ВЭБ Арена». Параллельно при помощи наших партнёров из РФПИ мы уже начали прорабатывать возможность привлечения зарубежных инвесторов, — приводит слова Шувалова РБК .

В апреле ВЭБ.РФ приобрёл 77,63% акций московской команды в рамках конвертации долга. Он отметил, что ВЭБ.РФ будет заниматься финансовой стороной и недвижимостью. Кроме того, по словам председателя, президент «армейцев» имеет право обратного выкупа проекта.

Ранее полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как в 2011 году едва не перешёл из московского «Локомотива» в ЦСКА, писал NEWS.ru.