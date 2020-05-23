Глушаков рассказал о сорвавшемся переходе в ЦСКА

https://static.news.ru/photo/daebe4fc-1d2b-11ea-9e46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как в 2011 году едва не перешёл из московского «Локомотива» в ЦСКА.

Глушаков уточнил, что руководство «железнодорожников» тянуло с продлением контракта, поэтому с полузащитником начали связываться представители других клубов, в том числе ЦСКА, «Зенита» и «Анжи».

Была личная встреча с Евгением Гинером. Мы согласовали уже все условия. Мне даже выдали копию контракта. До сих пор у мамы дома лежит. Но в итоге мы всё-таки договорились с «Локомотивом», — цитирует Глушакова «Советский спорт».

Полузащитник выступил в программе «Инсайдеры» журналиста Нобеля Арустамяна.

Как писал NEWS.ru, чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Игры будут проходить без зрителей, решил Российский футбольный союз (РФС).