В УЕФА допустили перенос отборочных матчей еврокубков в нейтральные страны

https://static.news.ru/photo/64b25fac-d7f5-11ea-901b-fa163e074e61_660.jpg Фото: CYFRASPORT via www.imago-images./Global Look Press

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустили, что для соблюдения некоторых карантинных требований отборочные матчи еврокубков могут быть перенесены в нейтральные страны.

Этот вопрос стал одной из тем для обсуждения на встрече представителей союза и 55 национальных ассоциаций, прошедшей 6 августа в формате видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА. По её данным, обсуждение на встрече было сосредоточено на предстоящих квалификационных раундах.

Для соблюдения ограничений на поездки и карантинных требований, установленных властями, некоторые матчи, возможно, придется перенести в нейтральные страны / стадионы, — говорится в сообщении.

На фоне этого руководство УЕФА поблагодарило четыре футбольные ассоциации — Польши, Венгрии, Греции и Кипра. Эти страны выразили готовность предоставить некоторые из своих стадионов в запланированные даты матчей и предоставление коридора для команд, что даёт футболистам возможность «прийти и сыграть матч без ограничений».

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