В «Спартаке» назвали неприемлемой травлю Соболева за его жест В «Спартаке» призвали не нагнетать ситуацию из-за неприличного жеста Соболева на матче с ЦСКА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Соболев

В пресс-службе «Спартака» заявили NEWS.ru, что травля нападающего Александра Соболева за демонстрацию неприличного жеста в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши неприемлема. В футбольном клубе признали, что Соболев повел себя не лучшим образом, но отметили, что игрок уже извинился за свой поступок.

Мы готовимся к заседанию контрольно‑дисциплинарного комитета (КДК), предоставим все необходимые материалы, которые у нас есть. Жест Соболева его не красит, за это Саша уже принес извинения, об этом также подробно высказался на пресс-конференции тренер. Вместе с тем искусственное нагнетание ситуации, истерия и травля нашего игрока совершенно неприемлемы, так же, как и попытка оказать давление на членов КДК, — заявили в «Спартаке».

Ранее в матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА нападающий красно-белых показал игроку «армейцев» неприличный жест, указав на свой пах. После этого Роша повторил непристойный жест, обращаясь к помощнику судьи. В результате на 66‑й минуте матча оба футболиста были удалены с поля.

Инцидент обсудят на заседании КДК РФС, в котором Соболев также примет участие.

Матч завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. Ранее были опубликованы фото с дерби.