https://static.news.ru/photo/cc6ab2e6-c3f8-11e9-882f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dpi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ситуация с показом матча раунда плей-офф Лиги Европы на федеральном телеканале «Матч ТВ» между португальской «Брагой» и московским «Спартаком», который пройдёт 22 августа, остаётся неопределенной.

В сетке вещания на сайте канала в 21:35 значится показ матча Лиги Европы, правда не указан какой именно.

Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. Прямая трансляция, — гласит анонс.

Вероятно, на данный момент «Матч ТВ» не достиг договоренности с португальской стороной о трансляции.

Между тем, матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Олимпиакос» (Греция) — «Краснодар», который пройдет 21 августа в 22:00 мск, будет показан на «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что руководство португальского клуба «Порту» собирается обратиться в суд из-за нарушений прав телеканалом «Матч ТВ». В эфире показали последние 10 минут встречи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Порту», хотя у канала не было на это прав.

Сообщалось, что российский телеканал не смог показать ответный поединок еврокубка, так как не смог договориться о сумме за права на трансляцию, писал News.ru.