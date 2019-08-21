Ситуация с показом матча раунда плей-офф Лиги Европы на федеральном телеканале «Матч ТВ» между португальской «Брагой» и московским «Спартаком», который пройдёт 22 августа, остаётся неопределенной.
В сетке вещания
Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. Прямая трансляция, — гласит анонс.
Вероятно, на данный момент «Матч ТВ» не достиг договоренности с португальской стороной о трансляции.
Между тем, матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Олимпиакос» (Греция) — «Краснодар», который пройдет 21 августа в 22:00 мск, будет показан на «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Ранее сообщалось, что руководство португальского клуба «Порту» собирается обратиться в суд из-за нарушений прав телеканалом «Матч ТВ». В эфире показали последние 10 минут встречи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Порту», хотя у канала не было на это прав.
Сообщалось, что российский телеканал не смог показать ответный поединок еврокубка, так как не смог договориться о сумме за права на трансляцию, писал News.ru.