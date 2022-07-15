«В семье не без урода»: ветеран ЦСКА осудил Эджуке за уход из команды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал уход нападающего Чидеры Эджуке в «Грету» фразой «в семье не без урода», передает «Чемпионат». Ранее футболист воспользовался опцией Международной федерации футбола (ФИФА) и принял решение покинуть клуб.

В семье не без урода. И ведь вспомните, как Эджуке перед уходом в интервью клялся в любви ЦСКА, что его всё здесь устраивает. А после приходит первое предложение, он собрался и уехал. Я не понимаю, как он собирается вернуться в ЦСКА через год. Смысл возвращаться, если ты так поступил с командой? — заявил Масалитин.

Эджуке перешел в ЦСКА в августе 2020 года, подписав контракт на четыре года.

21 июня ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранцев, выступающих за российские и украинские клубы. Теперь желающие могут воспользоваться этой опцией и заморозить соглашение до 30 июня 2023 года.