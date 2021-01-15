В РПЛ прокомментировали блокировку канала ФК «Ахмат»

https://static.news.ru/photo/41c3f5a0-5752-11eb-b861-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-akhmat.ru

Решение заблокировать официальный YouTube-канал ФК «Ахмат» свидетельствует о противоречиях базовым ценностям футбола. Такого мнения придерживаются в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Блокировка официального YouTube-канала «Ахмата» вызывает недоумение. Клуб не получал от администрации видеохостинга объяснений по факту принятых мер, — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Некоторое время назад появилась информация о блокировке официальных YouTube-каналов «Ахмата».

На главной странице сайта клуба есть прямые ссылки на три соцсети — «ВКонтакте», Twitter и YouTube. При попытке перейти на канал «Ахмата» в видеохостинге появляется надпись «Эта страница недоступна».

Ранее NEWS.ru писал, что казанский футбольный клуб «Рубин» выложил забавное видео, снятое во время первого тренировочного сбора в Турции.

На представленных кадрах главный тренер клуба Леонид Слуцкий, сидя на гимнастическом мяче, покачивается из стороны в сторону под песню рэп-исполнителя Моргеншерна Cadillac. Композиция звучит фоном во время занятия в тренажёрном зале.