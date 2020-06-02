В Молдавии обсуждали с РФС проведение товарищеского матча со сборной России

https://static.news.ru/photo/207be750-d804-11e9-98c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Начальник департамента по связям с общественностью Федерация футбола Молдавии Александр Греку рассказал о переговорах с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросу проведения осенью товарищеского матча национальных команд.

Мы обсуждали с Российским футбольным союзом возможность проведения товарищеского матча против сборной России. Мы ещё не получили ответа от РФС, мы его ждём, — цитирует Греку ТАСС.

Он отметил сильную заинтересованность молдавской стороны в матче против российской команды.

Изначально сборные России и Молдавии должны были сыграть в Кишинёве 31 марта, но встреча была отменена из-за пандемии коронавируса.

Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта из-за распространения коронавируса.

15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня и объявил о досрочном завершении первенств Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Позже Роспотребнадзор согласовал с Российской премьер-лигой возможность проведения матчей с болельщиками после возобновления сезона.