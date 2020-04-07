В Кремле отвергли обвинения в незаконном получении РФ права на ЧМ-2018

https://static.news.ru/photo/337d966e-78b8-11ea-a2cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сторона категорически отвергает обвинения в том, что право на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году было получено незаконным путём. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира, это никоим образом не связано с какими-то взятками, — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ.

Он также добавил, что Россия провела лучший в истории ЧМ по футболу и этим гордится вся страна.

Ранее NEWS.ru писал, что США обвинили экс-чиновников ФИФА в том, что они якобы получили от взятки в обмен за проведение чемпионатов мира по футболу в России и Катаре. В Вашингтоне утверждают, что к финансовым махинациям причастны свыше 30 человек, включая бывших членов исполкома ФИФА Рикардо Тейшейра, Джек Уорнер и Рафаэль Сальгеро. Последнему, в частности, вменяется получение от Москвы $1 млн.