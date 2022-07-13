В ГД посоветовали Карпину заниматься своим делом в ответ на критику Fan ID Депутат Свищев: Карпин должен заниматься своим делом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Валерий Карпин

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с NEWS.ru отреагировал на критику главного тренера сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина в адрес Fan ID. По словам депутата, тренеру следует заниматься своими делами.

Если возникают какие-то вопросы по Fan ID, то нужно обращаться в правительство, которое четко обосновало этот закон и все, что связано с получением паспорта болельщика. А Карпину можно просто сейчас сосредоточиться на подготовке команды. Критиковать можно сколько угодно, но Карпин должен заниматься своим делом, — заявил Свищев в разговоре с NEWS.ru.

Ранее Карпин жестко раскритиковал систему Fan ID. Он выразил сомнения в том, что она вообще нужна в футболе. По его словам, на трибунах уже много лет не было беспорядков.

11 июля сообщалось, что дочери Валерия Карпина не смогли получить Fan ID.

Закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий начал действовать в России с 1 июня. Фанаты большинства клубов России заявили о бойкоте матчей в связи с этим законом.