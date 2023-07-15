В Бразилии госпитализировали чемпиона мира по футболу Mundo Deportivo: чемпиона мира по футболу Ромарио госпитализировали с кишечной инфекцией

Фото: José Cru/ABr./Wikimedia

В Бразилии госпитализировали экс-футболиста, ныне сенатора от штата Рио-де-Жанейро Ромарио. У чемпиона мира 1994 года обнаружили кишечную инфекцию. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Как рассказал источник издания, в настоящее время состояние спортсмена оценивается как стабильное. Других подробностей произошедшего не приводится.

Ромарио де Соуза Фарио 57 лет. За время спортивной карьеры он выступал за нидерландский ПСВ, испанские «Браселону» и «Валенсию», бразильские «Васко да Гама», «Фламенго» и «Флуминенсе», В составе «Барселоны» становился победителем Лиги чемпионов и двукратным чемпионом Испании.

Является чемпионом мира по футболу 1994 года, серебряным призером Олимпиады-1998, победителем Кубка конфедерций-1997 и двукратным обладателем Кубка Америки — 1989 и 1997 годов.

В 2010 году был избран в нижнюю палату Национального конгресса от Социалистической партии Бразилии. С 2015 года Ромарио является федеральным сенатором Бразилии от штата Рио-де-Жанейро, срок полномочий истекает в 2023 году.

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