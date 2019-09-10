https://static.news.ru/photo/e57b1266-d3a3-11e9-b73b-fa163e074e61_660.jpgПавел Мамаев и Александр КокоринФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Руководитель «Урала» Григорий Иванов отметил, что его клуб может рассмотреть заключение контрактов с Павлов Мамаевым и Александром Кокориным, если футболисты согласятся на низкие зарплаты.
Мы готовы и Кокорину, и Мамаеву предложить поиграть за нас. Правда, «Урал» не такой богатый клуб, у нас не такие высокие зарплаты, — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».
Функционер назвал Кокорина и Мамаева футболистами высокого уровня.
Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 6 сентября. Футболисты отбывали заключение за участие в двух потасовках 8 октября 2018 года.
Как писал News.ru, гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассчитывает встретиться с Кокориным в ближайшее после освобождения время.