https://static.news.ru/photo/e57b1266-d3a3-11e9-b73b-fa163e074e61_660.jpg Павел Мамаев и Александр Кокорин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Руководитель «Урала» Григорий Иванов отметил, что его клуб может рассмотреть заключение контрактов с Павлов Мамаевым и Александром Кокориным, если футболисты согласятся на низкие зарплаты.

Мы готовы и Кокорину, и Мамаеву предложить поиграть за нас. Правда, «Урал» не такой богатый клуб, у нас не такие высокие зарплаты, — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс» .

Функционер назвал Кокорина и Мамаева футболистами высокого уровня.

Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 6 сентября. Футболисты отбывали заключение за участие в двух потасовках 8 октября 2018 года.



Как писал News.ru, гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассчитывает встретиться с Кокориным в ближайшее после освобождения время.