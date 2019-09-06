https://static.news.ru/photo/949f811c-d086-11e9-87b0-fa163e074e61_660.jpg Александр Медведев Фото: fc-zenit.ru

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал удовлетворение ходатайств об условно-досрочном освобождении игроков Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Это хорошая новость для нас. Я встречусь с Кокориным в ближайшее время, — приводит слова Медведева « Р-Спорт ».

Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболисты п окинут колонию через 10 дней после того, как решение суда вступит в законную силу.

Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов поделился своим мнением с News.ru об освобождении футболистов.