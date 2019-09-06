Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал удовлетворение ходатайств об условно-досрочном освобождении игроков Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Это хорошая новость для нас. Я встречусь с Кокориным в ближайшее время, — приводит слова Медведева «Р-Спорт».
Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболисты покинут колонию через 10 дней после того, как решение суда вступит в законную силу.
Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.