Умер сербский футбольный тренер Радомир Антич

https://static.news.ru/photo/13ed3d76-7850-11ea-bdbb-fa163e074e61_660.jpg Радомир Антич Фото: Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Футбольный тренер из Сербии Радомир Антич скончался на 72-м году жизни. Причина смерти специалиста, который известен по работе с грандами испанского футбола, не называется.

«Атлетико» оплакивает смерть нашего бывшего тренера Радомира Антича, — сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Антич в разное время руководил командами «Атлетико», «Барселона» и «Реал». Тренерскую работу закончил в 2013 году в китайском «Шаньдуне».

Ранее NEWS.ru сообщал, что тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону, судья всероссийской категории Владимир Малинский скончался на 65-м году жизни. В пресс-службе Паралимпийского комитета РФ отметили, что Малинский был тренером высокого класса, который знал и понимал спорт.