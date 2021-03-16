Умер отец владельца «Спартака» Арнольд Федун

https://static.news.ru/photo/4ba4de94-863d-11eb-ad1c-96000091f725_660.jpg Арнольд Федун Фото: spartak.com

Умер Арнольд Федун, отец акционера ЛУКОЙЛа и владельца московского ФК «Спартак» Леонида Федуна. Об этом сообщается на сайте «красно-белых».

Ему было 92 года. Арнольд Федун — народный врач СССР и заслуженный врач РСФСР, бывший главный хирург Ракетных войск стратегического назначения СССР.

Арнольд Антонович посвятил свою жизнь медицине и внёс большой вклад в развитие хирургии, став автором и соавтором более 250 научных трудов. В 60-х Арнольд Федун был хирургом на космодроме Байконур. Большую часть своей жизни Арнольд Антонович преданно поддерживал «Спартак» и часто посещал матчи любимой команды, — говорится в сообщении клуба.

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