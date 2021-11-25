Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего спортдиректора «Тамбова»

В отношении бывшего спортивного директора футбольного клуба «Тамбов» возбуждено уголовное дело. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по Тамбовской области Алексей Жданов, функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

«Оперативные сотрудники задержали в Московском регионе бывшего спортивного директора футбольного клуба «Тамбов», он подозревается в мошенничестве. Следственной частью следственного управления УМВД Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере», — заявил Жданов.

По словам руководителя пресс-службы УМВД по Тамбовской области, в настоящее время Худяков доставлен в Тамбов, где будет решаться вопрос относительно меры пресечения.

ФК «Тамбов» был основан в 2013 году. В сезоне-2015/16 команда заняла первое место в зоне «Центр» первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и вышла в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Спустя три года она выиграла чемпионат и получила прямую путёвку в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В высшем дивизионе страны команда провела два сезона, причём по ходу второго из них испытывала серьёзные финансовые проблемы и рисковала сняться с турнира. При помощи лиги и других клубов «Тамбов» сумел завершить чемпионат, а в мае 2021 года был расформирован.

Ранее сообщалось, что 24 ноября Худяков был задержан в Московском регионе по подозрению в хищении денежных средств. Экс-функционер был доставлен в органы для проведения соответствующих следственных действий.