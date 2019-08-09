https://static.news.ru/photo/ee3f272a-ba8f-11e9-834e-fa163e074e61_660.jpg Константин Махновский Фото: fkventspils.futbolaklubs/facebook.com

Украинский вратарь футбольного клуба «Вентспилс» (Латвия) Константин Махновский дисквалифицирован Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за оскорбление сенегальского нападающего Амаду Самба.

Во время игры 2-го раунда квалификации против клуба «Гзира Юнайтед» из Мальты оба игрока были удалены в конце игры, после чего Махновский оскорбил Самбу. Как утверждает африканец, оскорбления были на расистской почве.

Как сообщает пресс-служба союза, вратарь латвийцев дисквалифицирован на 10 еврокубковых матчей за расизм.

Ранее сообщалось, что футболиста «Гамбурга» подозревают в подмене имени и возраста, писал News.ru.