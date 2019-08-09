https://static.news.ru/photo/a7603908-ba84-11e9-8ba4-fa163e074e61_660.jpg Бейкери Джатта Фото: nordphoto/Ewert/www.imago/Global Look Press

Полузащитник немецкого футбольного клуба «Гамбург» Бейкери Джатта стал фигурантом расследования. Его подозревают в подмене имени и возраста.

Гамбийский игрок в 2015 году покинул родину и прибыл в Германию в качестве беженца, а спустя год подписал контракт с «Гамбургом». Как пишет Sport Bild, Джатта утверждал, что ему 18 лет, однако, по информации следствия, он занизил возраст почти на три года, чтобы упростить процесс получения статуса беженца. Вероятно, игроку не 21 год, а 23. Кроме того, он мог сменить имя.

Немецкий футбольный союз и правоохранительные органы Германии занимаются его делом.

В сезоне-2018/19 он принял участие в 25 матчах второй Бундеслиги, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Мюнхенская «Бавария» разгромила в товарищеском матче любительский футбольный клуб «Роттах-Эгерн» со счётом 23:0, писал News.ru.