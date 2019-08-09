Лукас Эрнандес Лукас Эрнандес Фото: Peter Schatz/www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Мюнхенская «Бавария» разгромила в товарищеском матче любительский футбольный клуб «Роттах-Эгерн» со счётом 23:0.

Встречу, которая прошла в Баварии, посетили 2500 зрителей.

В составе мюнхенцев отличился новичок клуба защитник Люка Эрнандес, купленный за рекордные для Германии €80 млн у испанского «Атлетико».

«Бавария» 3 августа проиграла дортмундской «Боруссии» (0:2) в матче за Суперкубок Германии, а ранее одержала победу над мадридским «Реалом» в матче Международного кубка чемпионов, писал News.ru

 

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