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Нападающий футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» швед Златан Ибрагимович подверг критике действующий регламент лиги MLS, в которой существуют две конференции по 12 команд.

Согласно регламенту, после очных встреч в каждой конференции первые семь команд из 12 выходят в плей-офф, где в системе «на вылет» начинают борьбу за чемпионский титул. Я думаю, что эта...