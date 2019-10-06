Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак сказал, что аргентинский защитник Эмануэль Маммана получил серьёзную травму в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала» (3:1).

Это произошло 12-й минуте матча. Игрок неудачно приземлился на ногу, после чего был заменён. Насколько серьезная — покажет обследование. Мы очень расстроены. Доктор сразу попросил сделать замену. Ориентируясь на слова...