Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Игорь Смольников прошёл медицинское обследование после травмы, полученной в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики», которое выявило перелом хрящевой части восьмого ребра.
Восстановление игрока займёт до трёх недель, в ближайшее время он начнёт тренироваться по индивидуальной программе под присмотром медицинского штаба команды, сообщает пресс-служба клуба.
Нападающий «Металлурга» Галузин сломал ногу во время матча КХЛ, писал News.ru.
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