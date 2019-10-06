Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 6 октября начнутся с минуты молчания в память о Самвеле Мнацяне, который скончался на 30-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Пресс-служба КХЛ выразила соболезнования родным и близким хоккеиста. Как ранее писал News.ru, Болот Атакулов, победитель Кубка и первенства России по боксу, во время уличной драки получил травмы, несовместимые с жизнью.