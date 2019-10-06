Нападающий магнитогорского «Металлурга» Владимир Галузин сломал ногу в первом периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского «Торпедо».
Как стало известно, Галузин выбыл из строя на три–четыре недели, сообщает
«Металлург» уступил «Торпедо» в серии послематчевых бросков — 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).
Матчи КХЛ 6 октября начнутся с минуты молчания в память о Самвеле Мнацяне, который скончался на 30-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, писал News.ru.
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