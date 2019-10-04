https://static.news.ru/photo/7c87f39a-e7fe-11e9-8d89-fa163e074e61_660.jpg Фото: fhr.ru

Защитник российского хоккейного клуба «Сибирь» Самвел Мнацян скончался на 30-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Спортсмен узнал о страшном заболевании в августе 2018 года. Это случилось через три месяца после его перехода в ХК «Сибирь». Дебютировать за клуб он так и не успел.

В течение года он мужественно боролся с тяжёлой болезнью, но не смог победить недуг. Самвелу было 29 лет. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким, партнёрам, всем, кто знал Самвела Мнацяна, — сообщает официальный сайт ФХК.

До «Сибири» хоккеист выступал за российские коллективы «Нефтехимик» и «Адмирал», а также за казахстанский «Барыс».

Как ранее писал News.ru, Болот Атакулов, победитель Кубка и первенства России по боксу, во время уличной драки получил травмы, несовместимые с жизнью.