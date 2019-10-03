Болот Атакулов, победитель Кубка и первенства России по боксу, во время уличной драки получил травмы, несовместимые с жизнью.
Он умер 2 октября в реанимационном отделении областного клинического центра охраны здоровья шахтёров в Ленинске-Кузнецком. Об этом журналистам рассказал представитель местных экстренных служб медицинской помощи.
Спортсмен поступил в клинику с тяжёлыми травмами 20 сентября. Мужчина в возрасте 25 лет получил смертельные повреждения во время драки с одним из посетителей бара в Ленинске-Кузнецком,
Как писал News.ru, следователи Московской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве девушки из параллельного класса. Тело 15-летней школьницы с травмой головы было обнаружено накануне в заброшенном здании в Балашихе.
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