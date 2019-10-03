https://static.news.ru/photo/e3ba0002-e5c5-11e9-88bb-fa163e074e61_660.jpg Болот Атакулов Фото: instagram.com/bolot_atakulov

Болот Атакулов, победитель Кубка и первенства России по боксу, во время уличной драки получил травмы, несовместимые с жизнью.

Он умер 2 октября в реанимационном отделении областного клинического центра охраны здоровья шахтёров в Ленинске-Кузнецком. Об этом журналистам рассказал представитель местных экстренных служб медицинской помощи.

Спортсмен поступил в клинику с тяжёлыми травмами 20 сентября. Мужчина в возрасте 25 лет получил смертельные повреждения во время драки с одним из посетителей бара в Ленинске-Кузнецком, сообщает РИА Новости.

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