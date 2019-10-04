https://static.news.ru/photo/8acadef0-e785-11e9-bc1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: metallurg.ru/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин достиг очередной юбилейной отметки, первым в истории набрав 700 очков в регулярных чемпионатах КХЛ, однако его команда не смогла добиться положительного результата, уступив нижегородскому «Торпедо» в серии послематчевых бросков — 2:3Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).

Юбилейное, семисотое очко Мозякин набрал уже на четвёртой минуте встречи, открыв счёт. «Автозаводцы» на 18-й минуте ответили голом Дамира Жафярова в большинстве.

На 30-й минуте Куинтон Хауден вывел гостей вперёд, однако шайба Егора К. Яковлева на 54-й минуте позволила «Магнитке» перевести игру в овертайм.

В пятиминутке счёт не изменился, а в серии послематчевых бросков, в которой обе команды выполнили по восемь попыток, победным стал буллит торпедовца Михаила Варнакова.

Ещё один уральский клуб — «Автомобилист» из Екатеринбурга — также неудачно провёл домашний поединок, уступив московскому «Динамо» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2).

У «бело-голубых» отличились Вячеслав Кулёмин (4-я минута), Андрей Миронов (32-я), Кирилл Лямин (45-я) и Владимир Брюквин (46-я).

Единственную шайбу хозяев забросил на 10-й минуте Анатолий Голышев.

Несмотря на поражение, «Автомобилист» сохранил за собой третье место в таблице Восточной конференции, имея 19 очков после 14 проведённых встреч. «Динамо» с 17-ю очками после 14 игр находится на пятой строчке в таблице Западной конференции.

Новосибирская «Сибирь» на своём льду обыграла нижнекамский «Нефтехимик» — 4:2 (3:1, 1:1, 0:0).

Шайбы у хозяев забросили Александр Торченюк (10-я минута), Александр Шаров (16-я), Микаэль Руохомаа (20-я) и Илья Морозов (35-я).

В составе «Нефтехимика» точными бросками отметились Зият Пайгин (18-я минута) и Алексей Волгин (24-я).

ХК «Сочи» сумел вырвать победу у омского «Авангарда», уступая три шайбы по ходу встречи, писал ранее News.ru.