https://static.news.ru/photo/87d98394-e6dc-11e9-b83c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ХК «Сочи» в овертайме одержал сверхволевую победу над омским «Авангардом» — 4:3 ОТ (0:2, 0:1, 3:0, 1:0).

После двух периодов «ястребы» вели 3:0 благодаря шайбам Никиты Пивцакина (8-я минута) и Роба Клинкхаммера, оформившего дубль (голы на 10-й и 37-й минутах).

Южане в основное время встречи успели ответить точными бросками Мальте Стрёмвалля (44-я минута), Дениса Александрова (49-я) и Роберта Росена (за 39 секунд до конца третьего периода).

Решающим стало удаление финского защитника омичей Вилле Покки на второй минуте овертайма. Южанам потребовалось всего 14 секунд, чтобы реализовать большинство в формате «4 на 3». Победную шайбу забросил Мальте Стрёмвалль (62-я минута).

После 13 проведённых игр «Авангард» набрал 19 очков и сравнялся с екатеринбургским «Автомобилистом». У единоличного лидера Восточной конференции казанского «Ак Барса», который провёл на один матч меньше, — 20 очков.

Ещё одна встреча игрового дня закончилась домашней победой уфимского «Салавата Юлаева» над череповецкой «Северсталью» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

Гости открыли счёт на 25-й минуте усилиями Егора Яковлева, однако уфимцы ещё до второго перерыва отыгрались благодаря голу Петра Хохрякова (37-я минута).

А в заключительной 20-минутке шайбы Линуса Умарка (52-я минута) и Никиты Сошникова (57-я) обеспечили «Салавату» победу.

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