У тренера «Милана» Пиоли украли чемпионскую медаль Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли лишился чемпионской медали

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что во время празднования чемпионства у него украли золотую медаль. 56-летний специалист попросил вернуть свою награду, добавив, что это единственный трофей в его карьере, сообщает Football Italia.

У меня украли чемпионскую медаль, кто-то сорвал ее у меня с шеи. Хочу обратиться с просьбой вернуть её, буду благодарен за это, другой медали у меня нет, — сказал Пиоли.

В воскресенье «Милан» обыграл «Сассуло» в 30-м туре чемпионата Италии и стал чемпионом страны, на два очка опередив ближайшего преследователя — «Интер». Для «россонери» этот титул стал первым с 2011 года, а для Пиоли — первым в тренерской карьере. В качестве футболиста он побеждал в чемпионате Италии в 1986 году в составе «Ювентуса». В том же году он стал победителем Кубка европейских чемпионов.

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