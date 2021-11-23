У Медведева украли часы стоимостью $200 тысяч на Итоговом турнире ATP

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь призвала прекратить обсуждение ситуации с якобы пропавшей теннисисткой Пэн Шуай. В разговоре с CNN она попросила обратить внимание на недавно опубликованную видеозапись с теннисного турнира, а также на видеозвонок президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

Полагаю, все видели, как она недавно присутствовала на некоторых публичных мероприятиях, а также совершила видеозвонок с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Считаю, некоторым людям следует остановить злобную шумиху и...