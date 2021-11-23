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У Медведева украли часы стоимостью $200 тысяч на Итоговом турнире ATP

У теннисиста Медведева украли часы стоимостью $200 тысяч во время Итогового турнира ATP
09:39, 24 ноября 2021
У Медведева украли часы стоимостью $200 тысяч на Итоговом турнире ATP Даниил Медведев Фото: Alessandro Di Marco/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Вторая ракетка мира Даниил Медведев лишился дорогостоящих часов во время проведения финального матча Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходил в итальянском Турине. По информации журналиста Луиджи Гатто, вещь стоимостью $200 тысяч пропала из раздевалки российского спортсмена во время проведения встречи с немцем Александром Зверевым.

Отмечается, что часы Bovet Eighty-six были найдены сотрудниками полиции. В настоящее время по факту кражи часов проводится расследование.

25-летний Медведев является действующим победителем Открытого чемпионата США, финалистов Australian Open. На его счету 13 побед на турнирах ATP, включая триумф на Итоговом турнире 2020 года.

Ранее Медведев выразил мнение, что причиной поражения от Зверева в финале Итогового турнира ATP могли стать ментальные проблемы. При этом россиянин особо отметил подачу немецкого спортсмена, позволившую ему доминировать на протяжении всей встречи.

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