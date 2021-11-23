У Медведева украли часы стоимостью $200 тысяч на Итоговом турнире ATP

Вторая ракетка мира Даниил Медведев лишился дорогостоящих часов во время проведения финального матча Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходил в итальянском Турине. По информации журналиста Луиджи Гатто, вещь стоимостью $200 тысяч пропала из раздевалки российского спортсмена во время проведения встречи с немцем Александром Зверевым.
25-летний Медведев является действующим победителем Открытого чемпионата США, финалистов Australian Open. На его счету 13 побед на турнирах ATP, включая триумф на Итоговом турнире 2020 года.
Ранее Медведев выразил мнение, что причиной поражения от Зверева в финале Итогового турнира ATP могли стать ментальные проблемы. При этом россиянин особо отметил подачу немецкого спортсмена, позволившую ему доминировать на протяжении всей встречи.