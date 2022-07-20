Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о подписании бразильцев Ивана Куарезмы и Густаво Мантуана. Тренер в Telegram-канале клуба заявил, что их команда не является бандитской группировкой.
У нас команда, а не бандитская группировка, ни о какой бразильской банде речи быть не может. Иван в принципе готов — ему нужно только войти в режим, с Мантуаном ситуация сложнее, непонятно, сколько времени потребуется на его реабилитацию, — сказал Семак.
Ранее сообщалось, что российский форвард Артем Дзюба покинул «Зенит». Футболист сейчас пребывает в статусе свободного агента.