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Игроки казанского футбольного клуба «Рубин» будут продолжать тренировки в индивидуальном режиме с соблюдением всех мер предосторожности.

«Рубин» продолжит тренироваться на следующей неделе в прежнем режиме. Будут проводиться индивидуальные занятия в тренажёрном зале и на поле при соблюдении всех мер предосторожности, — сообщает РИА Новости со ссылкой...