Илья Кутепов Илья Кутепов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» сообщил, что у защитника команды Ильи Кутепова родилась дочь.

У Ильи Кутепова родилась дочь! Рост малышки — 51 см, вес — 3500 г. Девочку назвали София, — говорится в сообщении клуба.

Ранее главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско рассказал, чем занимается в Москве во время карантина.

Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.

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