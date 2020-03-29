Московский футбольный клуб «Спартак» сообщил, что у защитника команды Ильи Кутепова родилась дочь.
У Ильи Кутепова родилась дочь! Рост малышки — 51 см, вес — 3500 г. Девочку назвали София, — говорится в сообщении клуба.
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Ранее главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско рассказал, чем занимается в Москве во время карантина.
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