Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско рассказал, чем занимается в Москве во время карантина.
Я живу один, и это неприятно. Жена и трёхлетняя дочь остались в Германии, мы общаемся по Skype. Я застрял в отеле, никуда не выезжаю. В появившееся свободное время я анализирую данные, придумываю что-то для тренировок, — цитирует Тедеско Tuttomercatoweb.
Специалист добавил, что в отеле живёт ещё один человек из тренерского штаба «Спартака», с которым они пьют вместе кофе.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.
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