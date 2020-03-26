https://static.news.ru/photo/37836200-6ea6-11ea-bf5e-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско рассказал, чем занимается в Москве во время карантина.

Я живу один, и это неприятно. Жена и трёхлетняя дочь остались в Германии, мы общаемся по Skype. Я застрял в отеле, никуда не выезжаю. В появившееся свободное время я анализирую данные, придумываю что-то для тренировок, — цитирует Тедеско Tuttomercatoweb.

Специалист добавил, что в отеле живёт ещё один человек из тренерского штаба «Спартака», с которым они пьют вместе кофе.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.