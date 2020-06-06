У футболиста ПСЖ Неймара украли удостоверение личности

https://static.news.ru/photo/7bd37388-a8b6-11ea-b0c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/neymarjr

У нападающего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара украли бразильское удостоверение личности.

Похититель пытался использовать данные футболиста, чтобы получить государственную помощь для работников во время кризиса из-за пандемии коронавируса. При этом в окружении Неймара не знали о произошедшем, пока с футболистом не связались через прессу, сообщает UOL.

Ранее NEWS.ru сообщал, что испанский футбольный клуб «Барселона» отказался от приобретения бразильского нападающего Неймара. ПСЖ требует от каталонцев за Неймара $175 млн и не хочет включать в сделку других игроков. Бразилец перешёл в ПСЖ в 2017 году за € 222 млн, став самым дорогим футболистом мира.