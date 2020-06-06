У футболиста ПСЖ Неймара украли удостоверение личности

У нападающего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара украли бразильское удостоверение личности.
Похититель пытался использовать данные футболиста, чтобы получить государственную помощь для работников во время кризиса из-за пандемии коронавируса. При этом в окружении Неймара не знали о произошедшем, пока с футболистом не связались через прессу, сообщает UOL.
Ранее NEWS.ru сообщал, что испанский футбольный клуб «Барселона» отказался от приобретения бразильского нападающего Неймара. ПСЖ требует от каталонцев за Неймара $175 млн и не хочет включать в сделку других игроков. Бразилец перешёл в ПСЖ в 2017 году за € 222 млн, став самым дорогим футболистом мира.
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