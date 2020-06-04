Неймар не перейдёт в «Барселону»

https://static.news.ru/photo/fd8bc106-a635-11ea-a9fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Испанский футбольный клуб «Барселона» отказался от приобретения бразильского нападающего Неймара, сообщает Sport.es

Французский ПСЖ требует от каталонцев за Неймара $175 млн и не хочет включать в сделку других игроков. Бразилец перешёл в ПСЖ в 2017 году за € 222 млн, став самым дорогим футболистом мира.

Ранее сообщалось, что Неймар готов отказаться от улучшенного контракта на сумму €100 млн ради перехода в испанскую «Барселону». Футболист согласен был получать в «Барселоне» на 50 процентов меньше, писал NEWS.ru.