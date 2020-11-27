Тренер «Спартака» Тедеско: Марадона всегда будет легендой

https://static.news.ru/photo/01c3e636-30a1-11eb-8014-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско отреагировал на смерть бывшего аргентинского игрока Диего Марадоны.

В первую очередь это был человек, который любил футбол. Думаю, все были шокированы новостью его смерти, он много сделал для этого вида спорта. Особенно его любят итальянцы, он легенда и всегда будет ею, — сказал Тедеско на пресс-конференции.

Как сообщалось, все матчи 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания. Игроки почтут память легенды мирового футбола.

Диего Марадона похоронен рядом с родителями на частном кладбище Jardín Bella Vista под Буэнос-Айресом. На прошедшей вечером 26 ноября церемонии присутствовали около 40 человек, среди которых дети спортсмена, его бывшая жена Клаудия Вильяфанье, братья, племянники, а также посол Италии в Аргентине Джузеппе Мансо и министр безопасности Буэнос-Айреса Серхио Берни, писал NEWS.ru.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от сердечного приступа. С начала этого месяца он испытывал проблемы со здоровьем: 3 ноября спортсмена сразил инсульт, врачам пришлось сделать ему операцию на головном мозге, 11 ноября он был выписан из больницы и восстанавливался дома.