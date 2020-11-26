Марадону похоронили рядом с родителями

https://static.news.ru/photo/14cde9ae-3072-11eb-82d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Бывший аргентинский футболист и тренер Диего Марадона похоронен рядом с родителями на частном кладбище Jardín Bella Vista под Буэнос-Айресом.

На прошедшей вечером 26 ноября церемонии присутствовали около 40 человек, среди которых дети спортсмена, его бывшая жена Клаудия Вильяфанье, братья, племянники, а также посол Италии в Аргентине Джузеппе Мансо и министр безопасности Буэнос-Айреса Серхио Берни, передаёт Todo Noticias.

Похороны длились около получаса, в конце церемонии присутствующие в последний раз аплодировали легендарному футболисту.

Около 500 поклонников, собравшихся за пределами кладбища, спели La Mano de Dios.

Марадона скончался от сердечного приступа 25 ноября. Ему было 60 лет. Незадолго до смерти экс-футболист перенёс инсульт и операцию на головном мозге.

За свою футбольную карьеру он поиграл за несколько клубов, в числе которых «Барселона», «Наполи», «Бока Хуниорс» и «Севилья». В общей сложности Марадона отличился в клубной карьере 363 раза в 687 матчах. В составе сборной Аргентины он провёл 91 матч и забил 34 мяча.

Как писал NEWS.ru, Диего Марадона в завещании попросил родственников забальзамировать его тело.