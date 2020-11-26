Марадона попросил в завещании сохранить его тело «в течение многих лет»

https://static.news.ru/photo/b6400054-3024-11eb-87a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Paolo Manzo

Диего Марадона в завещании попросил родственников забальзамировать его тело.

Бывший аргентинский футболист и тренер адресовал своим близким письмо, в котором попросил сохранить его тело «в течение многих лет», сообщает телеканал TyC Sports. В ближайшее время письмо будет доставлено родственникам легендарного спортсмена.

Марадона скончался от сердечного приступа 25 ноября. Ему было 60 лет. Незадолго до смерти экс-футболист перенёс инсульт и операцию на головном мозге.

За свою футбольную карьеру он поиграл за несколько клубов, в числе которых «Барселона», «Наполи», «Бока Хуниорс» и «Севилья». В общей сложности, Марадона отличился в клубной карьере 363 раза в 687 матчах. В составе сборной Аргентины он провёл 91 матч, в которых забил 34 мяча.

Как сообщал NEWS.ru, в центре Буэнос-Айреса начались столкновения между полицейскими и футбольными фанатами, которые пытаются пробиться к президентскому дворцу, где проходит траурная церемония прощания с легендой футбола. Силовики оттеснили людей на несколько кварталов. В ход пошли резиновые пули и слезоточивый газ.