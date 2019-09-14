Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение «Уралу» со счётом 1:2 в девятом туре чемпионата России.
Первый тайм отыграли достаточно неплохо на хорошей скорости, были активны в отборе, прессинге, сумели забить гол. Второй начали неудачно, позволили создать достаточно пространств сопернику, который сумел реализовать моменты. Нам не удалось сравнять счёт. Мы старались, хотели, но, к сожалению, все атаки были не так продуманы, чтобы их завершить. Жиго двинулся вперёд, но этого было мало, — сказал Кононов на послематчевой пресс-конференции.
Кроме того, наставник «красно-белых» считает, что требование болельщиков отстранить специалиста с поста главного тренера — обычная реакция после поражений.
Каждый проигрыш в «Спартаке» — одно и то же. Мой ответ будет победами, — заключил он.
Как писал News.ru, футбольный клуб «Спартак» уступил екатеринбургскому «Уралу» в матче девятого тура РПЛ со счётом 1:2.