https://static.news.ru/photo/b3cc7ab6-d709-11e9-82f7-fa163e074e61_660.jpg Олег Кононов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение «Уралу» со счётом 1:2 в девятом туре чемпионата России.

Первый тайм отыграли достаточно неплохо на хорошей скорости, были активны в отборе, прессинге, сумели забить гол. Второй начали неудачно, позволили создать достаточно пространств сопернику, который сумел реализовать моменты. Нам не удалось сравнять счёт. Мы старались, хотели, но, к сожалению, все атаки были не так продуманы, чтобы их завершить. Жиго двинулся вперёд, но этого было мало, — сказал Кононов на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, наставник «красно-белых» считает, что требование болельщиков отстранить специалиста с поста главного тренера — обычная реакция после поражений.

Каждый проигрыш в «Спартаке» — одно и то же. Мой ответ будет победами, — заключил он.

Как писал News.ru, футбольный клуб «Спартак» уступил екатеринбургскому «Уралу» в матче девятого тура РПЛ со счётом 1:2.