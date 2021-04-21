Тренер «Локомотива» оценил победу над ЦСКА на Кубке России

https://static.news.ru/photo/975a85be-a2d5-11eb-bc13-96000091f725_660.jpg Фото: fclm.ru

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над ЦСКА в полуфинале Кубка России. «Железнодорожники» на своём поле выиграли со счётом 2:0.

Это была очень трудная победа. Но у нас получилось. Мы заслужили эту победу, играли хорошо, но всё равно надо ещё поработать, чтобы последние пять игр провести увереннее и качественнее. Меня немного беспокоит статистика. ЦСКА нанёс больше ударов, чем мы. Надо поработать над качеством. Но, повторюсь, мы уверенно выиграли. Забыл отметить самоотдачу игроков. Она была на высоком уровне, — сказал Николич на послематчевой пресс-конференции.

Также он ответил на вопрос, появится ли нападающий Зе Луиш в ближайших матчах.

В последние три дня Зе Луиш тренируется в общей группе. У нас много футболистов, которые помогали нам в первой части сезона, но выбыли впоследствии. Но это не значит, что они не будут помогать команде. Они могут выйти в решающих матчах. Есть футболисты, которые набирают форму и теряют её по ходу сезона — это нормальное явление. Мы будем всех подключать, — заключил он.

В финале «Локомотив» встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится в Нижнем Новгороде 12 мая.

Ранее встреча «Тамбова» с московским ЦСКА завершилась победой москвичей — 1:2. Матч 24-го тура РПЛ прошёл в Тамбове. На 16-й минуте был назначен пенальти в ворота ЦСКА. Нападающий «Тамбова» Артём Архипов открыл счёт в матче. На 26-й минуте 11-метровый был назначен в ворота хозяев, его реализовал полузащитник «армейцев» Никола Влашич. На 52-й минуте москвичи вышли вперёд — снова с пенальти забил Саломон Рондон. Всего в этой встрече были назначены четыре пенальти. Последний из них на 64-й минуте не смог реализовать Влашич, пишет «Спорт-Экспресс».