Тренер ЦСКА оценил победу над командой Гончаренко

https://static.news.ru/photo/12940094-b036-11eb-ae24-96000091f725_660.jpg Ивица Олич Фото: pfc_cska/vk.com

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал победу в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над ЦСКА (3:1).

Мне не понравилось, как команда вошла в игру. Сложилось впечатление, что команда оказывает много «респекта» сопернику. Конец первого тайма и второй мы провели отлично. До первого гола очень доволен игрой, — отметил тренер на послематчевой пресс-конференции.

Также Олич поделился мнением по поводу игры Чидера Эджуке.

С первого дня я говорил: Эджуке должен и умеет делать разницу на поле. Когда он набирает скорость и идёт за спины, он самый сильный и лучший. Когда мяч в ногах, он не так силен. С первых тренировок мы работали и над забеганиями, и над ударами, и над подачами. Но это долгий процесс. У него есть качество. Видно, что набрал форму в последнее время, — отметил Олич.

Ранее стало известно, что на первый взгляд встреча ЦСКА — «Краснодар» не представлялась суперзначимым событием — эта весна сильно потрепала некогда лидеров чемпионата. Однако немаловажные интриги прослеживались даже в нынешних условиях. Как «армейцы» приняли своего бывшего наставника, рассказывает NEWS.ru.