https://static.news.ru/photo/8a9070ea-e75c-11e9-be5d-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: RHR-FOTO/www.imago-images.de/Global Look Press

Немецко-итальянский тренер Доменико Тедеско должен подписать контракт с московским футбольным клубом «Спартак» 7 октября.

Специалист планирует прилететь в Москву в воскресенье, 6 октября, пишет «Чемпионат».

Бывший тренер «красно-белых» Олег Кононов после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 подал заявление об увольнении с поста главного тренера команды.

Тедеско был главным тренером «Шальке-04» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. В марте 2019 года специалиста уволили после разгромного поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).

Полузащитник и вице-капитан футбольного клуба «Спартак» Роман Зобнин получил травму во время тренировки московской команды, писал News.ru.