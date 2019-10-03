Полузащитник и вице-капитан футбольного клуба «Спартак» Роман Зобнин получил травму во время тренировки московской команды.
Как сообщает пресс-служба «красно-белых», во время двустороннего матча у спортсмена диагностировали мышечное повреждение. Сроки восстановления хавбека станут известны после дополнительного обследования.
По всей вероятности, он не сможет помочь команде в игре против «Краснодара», которая пройдёт 6 октября.
Зобнин был вызван в состав сборной России на матчи отборочного турнира Евро-2020.
Ранее травму получил полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, из-за которой он не сможет сыграть за российскую команду, писал News.ru.
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