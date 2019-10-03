https://static.news.ru/photo/796a5850-e5de-11e9-9e71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полузащитник и вице-капитан футбольного клуба «Спартак» Роман Зобнин получил травму во время тренировки московской команды.

Как сообщает пресс-служба «красно-белых», во время двустороннего матча у спортсмена диагностировали мышечное повреждение. Сроки восстановления хавбека станут известны после дополнительного обследования.

По всей вероятности, он не сможет помочь команде в игре против «Краснодара», которая пройдёт 6 октября.

Зобнин был вызван в состав сборной России на матчи отборочного турнира Евро-2020.

Ранее травму получил полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, из-за которой он не сможет сыграть за российскую команду, писал News.ru.