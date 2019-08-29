https://static.news.ru/photo/870c17cc-ca87-11e9-ac0f-fa163e074e61_660.jpg Седрик Гогуа Фото: fc-tambov.ru

Футбольный клуб «Тамбов» объявил о переходе защитника Седрика Гогуа в московский ЦСКА. Сумма сделки составила 30 млн рублей.

СЕДРИК ГОГУА ПЕРЕХОДИТ В ЦСКА!



Сегодня футболист успешно прошел медицинское освидетельствование и подписал контракт с «армейцами» сроком на четыре года. Сумма трансфера составила тридцать миллионов рублей.



Седрик, удачи в новой команде! pic.twitter.com/TwpNlrvr4N — ФК «Тамбов» (@fctambov68) 29 августа 2019 г.

Соглашение 25-летнего ивуарийца с «армейцами» рассчитано на четыре года.

В текущем сезоне футболист провёл за «Тамбов» пять матчей. На его счету два гола, а также два предупреждения. Гогуа присоединился к «Тамбову» 1 июля 2019 года. В прошлом сезоне он выступал в составе латвийского «Даугавпилса», в 2018 году числился в составе «СКА-Хабаровск».

Также он выступал за «Африка Спорт», «Иссиа Вази» (оба — Кот-д’Ивуар), СИК, «Керхо 07» (оба — Финляндия), «Партизан» (Сербия), «Ригу» (Латвия), «Кайрат» (Казахстан), писал News.ru.