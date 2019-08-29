Соглашение 25-летнего ивуарийца с «армейцами» рассчитано на четыре года.
В текущем сезоне футболист провёл за «Тамбов» пять матчей. На его счету два гола, а также два предупреждения. Гогуа присоединился к «Тамбову» 1 июля 2019 года. В прошлом сезоне он выступал в составе латвийского «Даугавпилса», в 2018 году числился в составе «СКА-Хабаровск».
Также он выступал за «Африка Спорт», «Иссиа Вази» (оба — Кот-д’Ивуар), СИК, «Керхо 07» (оба — Финляндия), «Партизан» (Сербия), «Ригу» (Латвия), «Кайрат» (Казахстан), писал News.ru.