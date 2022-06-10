«Так проще пилить бабло»: Лоза о назначении Абаскаля тренером «Спартака» Лоза объяснил назначение Абаскаля тренером «Спартака» желанием руководства «пилить бабло»

Фото: Anton Belitsky

Музыкант Юрий Лоза

Музыкант Юрий Лоза в беседе с корреспондентом NEWS.ru высказался о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского «Спартака». Он выразил сожаление, что руководство команды сделало выбор в пользу иностранного специалиста.

Опять испанец, ну почему испанец? У нас же полно тренеров наших. Я уже объяснял, почему мы их тащим сюда, потому что так проще пилить бабло. На нашего тренера спонсоры не дадут столько денег, сколько дадут на испанца. А теперь есть, что пилить. Это очень просто, — заявил Лоза.

Музыкант также рассказал о том, что ни один тренер не сможет сделать из средних футболистов классную команду.

На поле же выходят футболисты. Надо игроков подбирать соответствующих. Сейчас к нам вряд ли поедут классные мастера, потому что мы блокированы. Своих, как видите, нет. Вместо испанца можно было бы назначить Дмитрия Аленичева, который фактически построил чемпионский «Спартак». Есть Георгий Ярцев, есть Анатолий Бышовец, который без работы. Вариантов среди титулованных тренеров полно, — добавил Лоза.

О назначении Абаскаля было объявлено накануне. 33-летний специалист до подписания контракта с российской командой возглавлял швейцарский «Базель». Длительность контракта и финансовые условия не раскрываются.