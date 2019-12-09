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Данил Шипицин
Сын нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду — Роналду-младший — признан лучшим нападающим турнира Trophеe Cavour.
Туринский «Ювентус» (U-9), за который выступает Роналду-младший, обыграл в финале «Кьери» со счётом 3:2 и стал победителем соревнований. На турнире юный футболист забил три гола.
EL MINI CR7. La Juventus Sub-9 quedó campeón del Torneo Cavour y el trofeo al mejor delantero del torneo es para Cristiano Ronaldo Jr. pic.twitter.com/AZN2YgBlun— Mente Futbolera (@somoslamente) December 9, 2019
EL MINI CR7. La Juventus Sub-9 quedó campeón del Torneo Cavour y el trofeo al mejor delantero del torneo es para Cristiano Ronaldo Jr. pic.twitter.com/AZN2YgBlun
Ранее Роналду-младший в 28 матчах за детскую команду итальянского «Ювентуса» забил 59 голов. В своей дебютной игре Криштиану-младший оформил покер, а в одном из матчей он забил семь голов, писал NEWS.ru.
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Сын Роналду стал лучшим нападающим на детском турнире