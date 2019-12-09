https://static.news.ru/photo/fc7d8700-1a66-11ea-a906-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду-младший Фото: Norbert Prümen/Global Look Press

Сын нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду — Роналду-младший — признан лучшим нападающим турнира Trophеe Cavour.

Туринский «Ювентус» (U-9), за который выступает Роналду-младший, обыграл в финале «Кьери» со счётом 3:2 и стал победителем соревнований. На турнире юный футболист забил три гола.

EL MINI CR7.



La Juventus Sub-9 quedó campeón del Torneo Cavour y el trofeo al mejor delantero del torneo es para Cristiano Ronaldo Jr. pic.twitter.com/AZN2YgBlun — Mente Futbolera (@somoslamente) December 9, 2019

Ранее Роналду-младший в 28 матчах за детскую команду итальянского «Ювентуса» забил 59 голов. В своей дебютной игре Криштиану-младший оформил покер, а в одном из матчей он забил семь голов, писал NEWS.ru.